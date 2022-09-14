В Софии назвали дату начала работы болгарско-греческого газопровода
София, 14 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Интерконнектор, соединяющий газопроводные системы Болгарии и Греции, начнет свою работу в полномасштабном режиме с 1 октября текущего года. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра энергетики Розена Христова сообщает софийская газета «Факты».
По словам Христова, на сегодняшний день магистральные структуры двух стран «полностью готовы к регулярной подаче газа».
«Последние недочеты устранены, — резюмировал, в частности, Христов. — Уже через две недели Болгария будет регулярно получать голубое топливо посредством интерконнектора. Мощности газопровода обеспечат нам возможность получать газ из Азербайджана на основании ранее подписанных контрактов между Софией и Баку».
Напомним, соединение основных структур интерконнектора болгарско-греческого газопровода было осуществлено в июле нынешнего года. Ранее при реализации пилотного подключения мощностей возникли технические проблемы.