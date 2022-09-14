София, 14 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Интерконнектор, соединяющий газопроводные системы Болгарии и Греции, начнет свою работу в полномасштабном режиме с 1 октября текущего года. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра энергетики Розена Христова сообщает софийская газета «Факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам Христова, на сегодняшний день магистральные структуры двух стран «полностью готовы к регулярной подаче газа».

«Последние недочеты устранены, — резюмировал, в частности, Христов. — Уже через две недели Болгария будет регулярно получать голубое топливо посредством интерконнектора. Мощности газопровода обеспечат нам возможность получать газ из Азербайджана на основании ранее подписанных контрактов между Софией и Баку».

Напомним, соединение основных структур интерконнектора болгарско-греческого газопровода было осуществлено в июле нынешнего года. Ранее при реализации пилотного подключения мощностей возникли технические проблемы.