Бишкек, , 14:58 — REGNUM Товарищеский матч между сборными России и Киргизии по футболу состоится 24 сентября. Об этом 14 сентября заявили в Киргизском футбольном союзе.

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«В настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата 24 сентября», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что матч может не состояться. В Киргизском футбольном союзе опровергли эту информацию.

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