Бишкек, 14 сентября 2022, 14:58 — REGNUM Товарищеский матч между сборными России и Киргизии по футболу состоится 24 сентября. Об этом 14 сентября заявили в Киргизском футбольном союзе.
«В настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата 24 сентября», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что матч может не состояться. В Киргизском футбольном союзе опровергли эту информацию.
Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Киргизией