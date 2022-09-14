Бишкек, 14 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Товарищеский матч между сборными России и Киргизии по футболу состоится 24 сентября. Об этом 14 сентября заявили в Киргизском футбольном союзе.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

«В настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата 24 сентября», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что матч может не состояться. В Киргизском футбольном союзе опровергли эту информацию.