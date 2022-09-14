Шебекинский район, Белгородская область, 14 сентября 2022, 15:02 — REGNUM Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов в социальных сетях опроверг сообщения об обстреле 14 сентября пограничного пункта «Шебекинский».

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Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация об обстреле появилась в нескольких телеграм-каналах днём 14 сентября. Эти сообщения не соответствует действительности, подчеркнул глава горокруга.

«Друзья, в очередной раз прошу доверять информации из официальных источников», — призвал Владимир Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, на данным момент официально подтверждена информация об обстреле села Красный Хутор.