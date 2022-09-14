Шебекинский район, Белгородская область, 14 сентября 2022, 15:02 — REGNUM Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов в социальных сетях опроверг сообщения об обстреле 14 сентября пограничного пункта «Шебекинский».
Информация об обстреле появилась в нескольких телеграм-каналах днём 14 сентября. Эти сообщения не соответствует действительности, подчеркнул глава горокруга.
Как сообщало ИА REGNUM, на данным момент официально подтверждена информация об обстреле села Красный Хутор.