Власти опровергли обстрел погранпункта в белгородском Шебекинском районе
Шебекинский район, Белгородская область, 14 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов в социальных сетях опроверг сообщения об обстреле 14 сентября пограничного пункта «Шебекинский».
Иван Шилов ИА REGNUM
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Информация об обстреле появилась в нескольких телеграм-каналах днём 14 сентября. Эти сообщения не соответствует действительности, подчеркнул глава горокруга.
«Друзья, в очередной раз прошу доверять информации из официальных источников», — призвал Владимир Жданов.
Как сообщало ИА REGNUM, на данным момент официально подтверждена информация об обстреле села Красный Хутор.