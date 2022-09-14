Салехард, 14 сентября 2022, 14:57 — REGNUM На Ямале проводится проверка по факту схода 14 сентября четырёх грузовых вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На месте происшествия
На месте происшествия
Уральская транспортная прокуратура

«При выполнении маневровых работ в районе железнодорожной станции Ноябрьск-2 при подаче 17 вагонов на железнодорожные пути необщего пользования ООО «Ямал Строй» допущен сход четырёх вагонов. Груз — трубы, щебень, комбикорм, хлорид калия», — сообщает надзорное ведомство.

Пострадавших нет. Вреда окружающей среде сход поездов не причинил. Задержек железнодорожных рейсов нет, отмечают в транспортной прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов с углём.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии по факту схода вагонов с углём возбудили уголовное дело