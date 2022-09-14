Салехард, 14 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. На Ямале проводится проверка по факту схода 14 сентября четырёх грузовых вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура На месте происшествия

«При выполнении маневровых работ в районе железнодорожной станции Ноябрьск-2 при подаче 17 вагонов на железнодорожные пути необщего пользования ООО «Ямал Строй» допущен сход четырёх вагонов. Груз — трубы, щебень, комбикорм, хлорид калия», — сообщает надзорное ведомство.

Пострадавших нет. Вреда окружающей среде сход поездов не причинил. Задержек железнодорожных рейсов нет, отмечают в транспортной прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов с углём.