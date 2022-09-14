Мончегорск, Мурманская область, 14 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Пожар на Кольской ГМК до сих пор не локализован. Об этом сообщает ГУ МЧС по Мурманской области.

33.mchs.gov Тушение пожара

«В настоящее время у здания частично обрушена кровля, работа пожарно-спасательных подразделений продолжается на площади 600 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в цехе Кольской ГМК вспыхнул сегодня, 14 сентября, около 10 часов утра.