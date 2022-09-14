Донецк, 14 сентября 2022, 14:55 — REGNUM Обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва ВСУ, заявил 14 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он добавил, что ВСУ намерены создать из Красного Лимана плацдарм для наступления в направлении Лисичанска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике остается под контролем союзных сил.
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