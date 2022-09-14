Москва, , 14:55 — REGNUM В целом, действительно, для большинства российских граждан хранить деньги в рублях может быть разумным решением, особенно у тех, у кого эти сбережения достаточно малы (в эквиваленте меньше пары тысяч долларов), заявил корреспонденту (организация, признанная в РФ нежелательной) аналитик ФГ «Финама» Андрей Маслов.

Копилки

«В таком случае имеет смысл покупать необходимые товары, поставки которых могут быть прекращены или затруднены. Для тех же, у кого накопления более существенные, все же лучшим вариантом остается доллар.

Политика ФРС США подталкивает американскую валюту к росту и будет продолжать это делать на горизонте как минимум нескольких месяцев. Также доллар достаточно ликвиден и понятен для населения.

Запрещать «хождение» доллара в РФ, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной не будут, а даже если будут введены ограничительные меры, то это просто создаст двойной курс валюты и серый рынок, как в Иране, Кубе или Венесуэле.

«Дружественные» валюты — это валюты рисковые, мало подходящие для долгосрочных инвестиций и те же юань, дирхам или гонконгский доллар можно использовать скорее в качестве диверсификации уже тем, кто использовал другие инструменты и имеет солидный портфель.

Также валюты дружественных стран все еще крайне неликвидны, физического оборота этих валют в стране просто нет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах.

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