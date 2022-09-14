Москва, 14 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В целом, действительно, для большинства российских граждан хранить деньги в рублях может быть разумным решением, особенно для тех, у кого эти сбережения достаточно малы (в эквиваленте меньше пары тысяч долларов), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финама» Андрей Маслов.

Копилки

«В таком случае имеет смысл покупать необходимые товары, поставки которых могут быть прекращены или затруднены. Для тех же, у кого накопления более существенные, все же лучшим вариантом остается доллар.

Политика ФРС США подталкивает американскую валюту к росту и будет продолжать это делать на горизонте как минимум нескольких месяцев. Также доллар достаточно ликвиден и понятен для населения.

Запрещать «хождение» доллара в РФ, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, не будут, а даже если будут введены ограничительные меры, то это просто создаст двойной курс валюты и серый рынок, как в Иране, Кубе или Венесуэле.

«Дружественные» валюты — это валюты рисковые, мало подходящие для долгосрочных инвестиций, и те же юань, дирхам или гонконгский доллар можно использовать, скорее, в качестве диверсификации уже тем, кто использовал другие инструменты и имеет солидный портфель.

Также валюты дружественных стран все еще крайне неликвидны, физического оборота этих валют в стране просто нет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах.

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