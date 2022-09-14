Кабул, , 14:55 — REGNUM В ночь на 14 сентября на границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка, в результате которой имеются жертвы с обеих сторон. Об этом 14 сентября сообщает агентство Associated Press.

Перестрелка Elitefon.ru

Уточняется, что со стороны Пакистана при перестрелке погибли трое военнослужащих, также имеются погибшие среди боевиков радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом, по данным армии Пакистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по пограничному посту на северо-западе, в результате чего погибли три пакистанских солдата. В свою очередь, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что его боевики пытались помешать строительству ВС Пакистана своего КПП около границы двух стран, когда пакистанские военные открыли по ним огонь. Потери талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пакистан потребовал от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ареста лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» ИА REGNUM.