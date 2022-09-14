Ставрополь, , 14:54 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который обвинен в превышении должностным полномочий. В целях улучшения показателей служебной деятельности он нашел подозреваемого в совершении ряда краж, пообещав ему наркотики за признание в том, чего тот не делал. Суд признал сотрудника МВД виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима, сообщили 14 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дело Pixabay.com

Как было установлено, в апреле 2020 года бывший старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска ОМВД России по Георгиевскому городскому округу «с целью искусственного увеличения своих показателей по службе» пообещал наркозависимому гражданину предоставить наркотическое средство. В обмен на это тот взял на себя две кражи имущества, которые не совершал.

Свое слово полицейский сдержал, предоставив «помощнику» наркотическое средство общей массой 0,39 грамма и сильнодействующее вещество массой 0,70 грамма, заработав себе срок за незаконный оборот наркотических средств и сильнодействующих веществ и за превышение должностных полномочий.