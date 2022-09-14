Уфа, 14 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Памятник героям специальной военной операции предложил создать в Башкирии глава региона Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

Сообщается, что с такой инициативой Хабиров выступил на расширенном заседании республиканского политического совета партии «Единая Россия».

«Эта композиция должна отражать дружбу народов, которые проживают в нашей стране и республике. У нас три Героя России, которые погибли при выполнении боевых задач. Это русский Максим Серафимов, башкир Тамерлан Ильгамов и удмурт Игорь Насибуллин. В трудную минуту на защиту Отечества встала вся наша многонациональная страна», — приводит пресс-служба его слова.

Читайте также: Глава Башкирии рассказал о героях спецоперации на территории б. УССР