Лос-Анджелес, США, 14 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Американского певца и автора песен Джесси Пауэлла (Jesse Powell) обнаружили мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе (США). Об этом 14 сентября сообщает The Sun.

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Кончину артиста подтвердила его сестра: «С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего любимого сына, брата и дяди Джесси Пауэлла». Причина смерти пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Джесси Пауэлл известен благодаря своей песне You, вышедшей в 1996 году. Трек занял десятое место в чарте Billboard Hot 100.