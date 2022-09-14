Барнаул, 14 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 14 сентября поблагодарил органы власти и избиркомы за проведение голосования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Kamgov.ru На выборах

По оценке главы края, избирательная кампания была сложной в связи с проведением голосования в большом количестве муниципалитетов. «Органы власти края, избирательная система свою работу выполнили на пятерку», — считает Виктор Томенко.

Правительство Алтайского края будет работать со сформированными представительными органами власти, одна из предстоящих задач — провести назначение глав муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальная избирательная кампания в Алтайском крае стала самой крупной в стране. По итогам единого дня голосования на уровне сельских (городских поселений) в Алтайском крае избрано 4 539 депутатов.

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