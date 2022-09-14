Томск, 14 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Томской области на прошлой неделе зарегистрировано более 9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 37% больше, чем на предыдущей неделе.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, почти две трети заболевших зарегистрированы в Томске.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 23%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 58%», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в настоящее время в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. В прошлом эпидсезоне было вакцинировано более 40% местных жителей.