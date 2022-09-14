Москва, 14 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Увеличение торговли России со странами ЕАЭС и СНГ вполне закономерно в связи с общей переориентации географии внешней торговли России, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«После начала СВО торговля с западными странами резко сократилась из-за санкций, добровольного отказа многих западных компаний работать на российском рынке, трудностей с логистикой и расчетами.

В этой связи роль стран, не присоединившихся к санкциям, к которым относятся в том числе страны СНГ, выросла и, вероятно, будет расти.

Помимо замещения части товаров на внутреннем российском рынке, выбывших после ухода западных компаний (продукты питания, напитки, текстиль), эти страны выполняют функции новых логистических коридоров, а также поставщиков параллельного импорта, не запрещенного непосредственно санкциями, но ставшего недоступными из-за решений производителей (автомобили, запчасти, компьютеры, электроника).

Сообщается о росте поставок из ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) в марте–июне 2022 года до суммы свыше $9,4 млрд, на 15% больше, чем за те же месяцы 2021 года.

Однако стоит иметь в виду, что это все же очень небольшая доля в прежней структуре внешнеторгового оборота России. Так, в 2021 г на ЕАЭС приходилось всего 8,8% внешнеторгового оборота России с миром, на страны СНГ — 12,2%.

Можно ожидать, что эта доля будет расти, однако возможности заместить поставки из западных стран через параллельный импорт из стран бывшего СССР существенно ограничены, в том числе рисками вторичных санкций, претензий зарубежных производителей при резком увеличении объемов закупок и т.д.». — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне западных санкций страны бывшего СССР и нарастили поставки различных товаров в Россию.

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