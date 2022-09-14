Астрахань, 14 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности житель Астрахани заплатит штраф в размере 360 тысяч рублей, также ему на полтора года запрещено администрировать сайты. Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд, сообщила пресс-служба УФСБ России по Астраханской области 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Противоправную деятельности жителя Астрахани 1975 года рождения ранее выявили и пресекли сотрудники УФСБ. Мужчина на странице в соцсети разместил призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении представителей органов власти РФ.

Решением суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде штрафа в 360 тыс. рублей, также в течение полутора лет он не сможет заниматься администрированием сайтов в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Крыму назначил административные наказания участникам скандальной свадьбы в Бахчисарае.