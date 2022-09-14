Чита, 14 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края обобщила результаты проведенных в 1 полугодии 2022 г. проверок исполнения законодательства при выдаче и обслуживании рецептов на лекарственные препараты. Нарушения в этой сфере вскрыты в 18 районах края, сообщает 14 сентября телеграм-канал надзорного ведомства.

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К примеру, в Могойтуйской центральной районной больнице установлены факты неполноты обеспечения тест-полосками гражданина, страдающего сахарным диабетом, отсутствия указания в рецепте дозировки назначенного ему препарата. Рецепты на препараты в данном учреждении здравоохранения оформлялись без подписи и печати лечащего врача, лекарственные препараты «флемоксин» или «амоксиклав» назначены 4 пациентам без рецепта.

По представлению прокурора Акшинского района в районной больнице устранены нарушения в части несоблюдения нормативных требований к хранению и отпуску лекарственных препаратов (назначение лекарств без указания способа применения, не по установленному диагнозу и др.).

Прокурорами еще 6 районов установлены нарушения в учреждениях аптечной сети края.

В частности, прокуратура Ингодинского района г. Читы в одной из аптек установила факт неотпуска гражданину лекарственного препарата по рецепту, находящемуся на отсроченном обслуживании.

После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего в 1 полугодии 2022 года по мерам прокурорского реагирования обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 127 забайкальцев, взыскана компенсация за самостоятельное приобретение лекарственных препаратов на сумму 144 тыс. рублей.

Фактов несвоевременного принятия мер учреждениями здравоохранения к поставке лекарственных препаратов на склад (аптеку) прокурорами районов в анализируемый период не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура известила, что редусмотренные объемы бюджетных ассигнований не обеспечивают полноту финансирования расходов на здравоохранение, в связи с чем в этой части прокуратура края в ноябре 2021 г. внесла губернатору Забайкальского края замечания на проект закона «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Корректировка бюджета запланирована в ходе его исполнения.

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