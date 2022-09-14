Мадрид, , 14:45 — REGNUM Малообеспеченные семьи в Испании лишаются возможности купить здоровую пищу из-за кризиса и инфляции. Об этом 14 сентября пишет El Mundo.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что из-за проблем в экономике хлеб, овощи, молоко и яйца стали стоить в три раза дороже, чем выпечка, сладости и безалкогольная газировка.

В итоге малообеспеченные семьи стали переходят на всё более дешёвые и менее полезные продукты. Это вызывает тревогу у местных врачей, поскольку растёт риск роста заболеваний, включая ожирение.

Ранее сообщалось, что 85% испанцев, согласно опросу центра социологических исследований при правительстве страны, обеспокоены последствиями кризиса для их экономики.