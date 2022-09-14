Уфа, 14 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Советником главы администрации Уфы по правовым вопросам назначенРамиль Хакимов. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба мэрии города.

Orenburg-gov.ru Назначение

«У Рамиля Амировича огромный опыт в правовой деятельности, что, безусловно, станет хорошим подспорьем на новом месте и усилит столичную мэрию», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Хакимов родился в 1951 году в городе Стерлитамак. С 1977 года был стажером, вскоре был назначен старшим следователем в прокуратуре этого города. Работал старшим следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Уфы, заместителем прокурора Орджоникидзевского района Уфы, заместителем начальника управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Башкирии.

Отметается, что до назначения прокурором Уфы Хакимов работал прокурором Уфимской транспортной прокуратуры, заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Башкирии.

Сообщается, что Хакимов является почетным работником прокуратуры России, заслуженным юристом Башкирии. Был награжден знаком «За безупречную службу», почетной грамотой Генерального прокурора России, почетной грамотой Башкирии.