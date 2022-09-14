Киев, 14 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. СМИ киевского режима сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, а также опубликовали фотографии с ним из города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

На опубликованных снимках Зеленский общается с военными. Вместе с ним приехали представители его офиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о своей неготовности на данный момент вести переговоры с Москвой, добавив, что отказывается вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

Читайте также: Медведев оценил слова Зеленского об отказе вести переговоры с Москвой