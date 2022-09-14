Москва, , 14:43 — REGNUM Дело в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации ВС РФ прекратили. Об этом 14 сентября сообщает РБК.

Кристина Асмус Скриншот видео на YouTube

Тверской суд Москвы не нашёл состава преступления и не стал штрафовать артистку. «Решение вынесено, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения», — объяснил адвокат Асмус Владимир Ляховский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной возбуждения административного производства в отношении актрисы Кристины Асмус стал её пост в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Публикация на данный момент уже удалена.

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