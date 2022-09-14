Москва, , 14:41 — REGNUM Мелитополь со сторожевой башней Энергодара является для врага воротами в Крым. Ради этого киевский режим готов на любые жертвы, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«После прорыва ВСУ в Харьковской области, остановленного на северных границах ДНР и ЛНР, несколько дней обсуждался вопрос о дальнейших целях обнаружившейся ударной группировки киевского режима, подкреплённой западными военными.

На сегодня сообщения из освобождённой части Запорожской области убедительно говорят о том, что значительные силы ВСУ концентрируются на линии райцентров Орехов и Гуляйполе, контролируемых киевским режимом.

Киевские СМИ разгоняют пропагандистскую волну, в своём неповторимом стиле сообщая о «панике» и «бегстве оккупантов» не только из Мелитополя, но даже из Крыма.

Вероятно, противник рассчитывает, используя свои наиболее подготовленные силы, прорваться к Мелитополю — не только новому административному центру области, но и логистическому центру, занятие или блокада которого превращают юго-запад Запорожского региона, Херсонскую область и Крым в анклав.

Как стратегически, так и психологически если не занятие Мелитополя, то выход к нему являются сейчас наиболее близкой и желанной целью для противника. «Программа минимум», скорее всего, включает прорыв к Энергодару и занятие Запорожской АЭС с демонстративным «наведением порядка» на объекте, что «в руках оккупантов» якобы является угрозой для всей Европы.

Разумеется, не исключено, что действия ВСУ на энергодарско-мелитопольском направлении, если противник немедленно получит эффективный отпор, тоже сведутся к отвлекающему манёвру ценой в тысячи жизней и сотни единиц техники, как это уже было при наступлении на Херсон.

В этом случае, пользуясь преимуществом внутренних коммуникаций, противник выберет иное направление главного удара — вероятнее всего, на Донбассе. Но сегодня Мелитополь со сторожевой башней Энергодара является для врага воротами в Крым.

Ради хотя бы частичного успеха на этом направлении киевский режим и его западные советники готовы к любым жертвам со стороны ВСУ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев скопил колоссальный объем своих боевых подразделений и военной техники рядом с освобожденной Россией частью Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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