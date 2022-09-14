Кишинёв, , 14:40 — REGNUM Протестную акцию в поддержку зампреда молдавской партии «Шор» Марии Таубер устроили около здания Апелляционного суда в Кишинёве сторонники этой политической силы. Об этом 14 сентября сообщает «Sputnik Молдова».

Протест

Отмечается, что несколько десятков сторонников «Шора» пришли к зданию суда с требованием освободить Таубер, которую они считают политической заключенной, а также прекратить преследование оппозиции со стороны нынешних властей Молдавии.

Также манифестанты выразили недовольство политикой действующей в стране власти, и принесли с собой плакаты: «Молдавии нужно тепло», «Нет политике энергомора» и т.п.

Отметим, зампреда молдавской партии «Шор» Марию Таубер подозревают в получении финансирования от организованной преступной группы и в фальсификации отчета о финансовом управлении политической силой. В июле с неё в связи с этим сняли депутатскую неприкосновенность и с тех пор она находится под стражей.