* запрещённая в России организация

Исламабад, , 14:40 — REGNUM Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Флаг Пакистана Nicolas Raymond

«Джаиш-е-Мухаммад»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В письме афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство Пакистана потребовало ареста Масуда Азхара, лидера группировки »Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пакистанские СМИ сообщили 14 сентября, что это письмо было направлено талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министерством иностранных дел Пакистана. Отмечается, что Исламабад считает, что лидер »Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится на востоке Афганистана и занимается сбором средств для своей группировки.

Письмо было отправлено «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после давления, оказанного на Пакистан Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли меры против финансирования терроризма, исходящего с их территории.

FATF заявил, что, если Пакистан примет меры против финансирования терроризма, название страны будет удалено из «серого списка».

В результате давления Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Пакистан недавно вынес приговор Саджиду Миру, организатору нападения на Мумбаи в 2011 году, и одному из командиров группировки «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).