Москва, , 14:38 — REGNUM Президентский фонд культурных инициатив завершил заявочную кампанию четвертого специального конкурса на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Президенский фонд культурных инициатив Пресс-служба ПФКИ

Подать заявки на четвертый специальный конкурс 2022 года можно было с 19 августа до 13 сентября, 23.30 по московскому времени (срок заявок накануне был продлен). За это время в информационной системе сайта фондкультурныхинициатив. рф заявки начали заполнять 5688 творческих команд, из них полностью завершены и направлены на рассмотрение в Фонд 3392 заявки из 84 регионов страны. Общая сумма смет запрашиваемых грантов — свыше 30,3 млрд рублей. Напомним, что грантовый фонд четвертого специального конкурса — 1 млрд рублей, дополнительно выделенный по решению Президента Российской Федерации.

Все направленные заявки на грантовую поддержку должны соответствовать условиям конкурса и критериям, указанным в положении, которое размещено на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.

как ранее сообщало ИА REGNUM, Президентским фондом культурных инициатив в 2022 году уже проведено три специальных конкурса. Поддержку получили 172 проекта из 50 регионов России на общую сумму более 991 млн рублей. Спецконкурсы Президентского фонда культурных инициатив проводятся в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 13 апреля 2022 года № Пр-645. Участники в первых трех спецконкурсах представляли на оценку экспертам проекты, связанные с популяризацией и сохранением культурной идентичности и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. В четвертом специальном конкурсе пять из шести тематических направлений посвящены культурной интеграции Российской Федерации, Донбасса и освобождаемых территорий.

В конкурсах Президентского фонда культурных инициатив принимают участие некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.