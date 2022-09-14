Вашингтон, 14 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Жесткие карантинные меры, а также домашнее обучение стали ударом для успеваемости американских учеников, сообщает со ссылкой на новый отчет 14 сентября Bloomberg.

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Последние результаты Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP) показывают значительное падение оценок по математике и чтению среди учащихся государственных школ США. Подобные выводы демонстрируют негативное воздействие закрытия школ, которое продолжалось слишком долго, под давлением профсоюзов учителей и некоторых их политических союзников. Они также показывают, почему возвращение учащихся в классы, является чрезвычайно важной задачей для США.

NAEP сравнила успеваемость 9-летних детей, прошедших оценку в 2022 году, с данными на начало 2020 года, до начала закрытия школ из-за пандемии. За два года средний балл по чтению упал на пять пунктов, что стало самым большим падением с 1990 года. По математике баллы упали на семь пунктов, что стало первым снижением любого рода за 50-летнюю историю теста. Судя по этим результатам, пандемия свела на нет 20-летнюю успеваемость учащихся по обоим предметам.

При более пристальном взгляде на данные становятся очевидными еще большие причины для беспокойства. Хотя белые ученики показали на пять баллов худшие результаты по математике, чем в 2020 году, показатели латиноамериканцев и афроамериканцев сократились на восемь и 13 пунктов соответственно.