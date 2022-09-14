Донецк, 14 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Попытка диверсионной группы ВСУ выдвинуться к позициям союзных сил на марьинском направлении сорвана, часть группы ликвидирована. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил 14 сентября в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Он рассказал, что в Песках и Первомайском ситуация сейчас стабильная, со стороны противника в последние сутки попыток продвижения не было. Марьинское направление — одно из самых опасных, 13 сентября там была попытка продвижения.

«Благодаря огневому поражению, группа была частично уничтожена, частично отступила», — заявил Пушилин.

Он добавил, что на горловском направлении за сутки было две попытки прорыва «силами до батальона», обе их пресекли. Противнику нанесено огневое поражение.

На окраинах города Артёмовска союзные силы удерживают позиции и планируют наступление. Освобождены Николаевка и Николаевка Вторая, сообщил глава ДНР.

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