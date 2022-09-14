Сеул, 14 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. До конца текущей недели представители Южной Кореи и США приступят к проведению консультаций по вопросам влияния принятого в США «Акта сокращения инфляции» на южнокорейских автопроизводителей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра торговли Южной Кореи Ан Док Гын.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Напомним, что принятый в США закон предусматривает субсидирование американских производителей электромобилей в ущерб иностранным компаниям, работающим на рынке США.

По словам министра, США ищут пути решения сложившейся проблемы.

«Внесение изменений в закон представляется сложной задачей, однако будут предприняты все усилия для обеспечения максимальной выгоды для южнокорейской стороны», — добавил Ан Док Гын.

Как сообщало, в начале сентября министр торговли Южной Кореи посетил США, где обсудил с представителями американского правительства влияние «Акта снижения инфляции» на южнокорейскую экономику.