Пекин, 14 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Три китайских космонавта миссии «Шэньчжоу-14» завершили свои первые 100 дней на орбите, готовясь ко второму выходу в открытый космос, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Красоткин Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу»

Чтобы отметить первые 100 дней шестимесячной миссии, Китайское пилотируемое космическое агентство на этой неделе поделилось несколькими фотографиями в социальных сетях. На них видно, как трио тестирует скафандры, играет с едой и выполняет физические упражнения в сложных условиях микрогравитации на борту основного модуля «Тяньхэ» и лабораторного модуля «Вэньтянь» китайской космической станции.

Два космонавта, Чэнь Дун и Лю Ян, 2 сентября выходили в космос для выполнения задач. Третий космонавт, Цай Сючжэ, обеспечивал поддержку внутри станции. Они выполнили такие задачи, как установка дополнительных насосов и подъем панорамной камеры на лабораторном модуле. Они также стали первыми китайцами, которые отпраздновали Праздник середины осени в космосе, традиционное мероприятие, символизирующее воссоединение семей.

Все идет хорошо для экипажа, который готовится к своему следующему выходу в открытый космос, сообщило китайское космическое агентство.

Экипаж «Шэньчжоу-14» находится в космосе с 5 июня. Во второй половине своего шестимесячного пребывания на орбите они будут наблюдать за прибытием другого лабораторного модуля «Мэнтянь» и участвовать в передаче первого экипажа китайской космической станции, когда прибудет экипаж «Шэньчжоу-15».