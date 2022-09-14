Москва, , 14:35 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается предусмотреть порядок исключения юридического лица, отнесенного к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), из единого государственного реестра юридических лиц в связи с решением учредителей о прекращении деятельности такого юрлица, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Согласно документу, учредители МСП, которыми принято решение о прекращении деятельности соответствующего юридического лица, вправе направить в регистрирующий орган заявление об исключении юрлица из единого государственного реестра. Эта норма позволит учредителям самостоятельно избрать порядок упразднения юридического лица, которым может стать либо его ликвидация, либо предусмотренный законопроектом порядок исключения субъекта из единого государственного реестра, представляющий собой более простую процедуру.

При избрании последнего, учредителям вменяется обязанность подтвердить полное завершение расчетов с кредиторами юридического лица и предоставить документы отчетности до исключения этого юрлица из реестра.

Также закрепляются условия, позволяющие учредителям воспользоваться порядком исключения из реестра. Так, у упраздняемого юрлица не должно находиться в собственности недвижимое имущество и транспортные средства, в отношении такого лица не должно содержаться записи в реестре о недостоверности сведений, а также не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве.

В течение трех месяцев после опубликования решения о предстоящем исключении субъекта МСП из реестра проектируемая норма позволяет направить мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В отсутствие таких возражений регистрирующий орган принимает решение об исключении субъекта МСП из единого госреестра.