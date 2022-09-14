Нью-Дели, 14 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. К идее установить потолок цен на российскую нефть Индия относится скептически. Об этом 14 сентября заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

«К затее установить ценовой потолок на российскую нефть Индия относится весьма скептически, хотя США всеми силами пытаются втянуть ее в свою авантюру», — приводит слова Алипова РИА Новости.

По его словам, США понимают, что без Индии как одного из крупнейших потребителей подобная затея не сработает.

Он отметил, что Индия заинтересована в снижении мировых цен на энергоресурсы, но знает, что Россия в ущерб себе торговать не будет.

Посол рассказал, что с начала 2022 года доля российской нефти в структуре импорта Индии выросла с 1,5-2% до 12-13%.