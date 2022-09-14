Бухарест, , 14:35 — REGNUM Инвесторам следует рассматривать Молдавию как часть единого рынка с Румынией. Об этом заявила Наталья Гаврилица на форуме Capital Bridges в Бухаресте.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

«Думайте об этом не как о рынке страны с населением менее 3 миллионов, а скорее, как о точке доступа к объединенному рынку с более чем 20 миллионами потребителей», — сказала Гаврилица.

Она также пригласила румынские частные пенсионный фонды начинать работать с молдавскими гражданами. Присутствующий на форуме премьер-министр Румынии Николае Чукэ, пообещал поддержку Молдавии в вопросах снабжения энергоресурсами и доступа к рынкам сбыта.

Напомним, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинял действующие власти страны в работе на утрату республикой суверенитета для вхождения в состав Румынии.

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