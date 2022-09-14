Тюмень, 14 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Тюмени оштрафована девушка, которая публично продемонстрировала плакат с надписями, дискредитирующими Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Установлено, что Анастасия К. 1995 года рождения 28 августа 2022 года Анастасия около здания Правительства Тюменской области публично продемонстрировала плакат с запрещённым текстом. В судебном заседании она не признала свою вину, заявив, что выразила своё мнение.

Суд признал её виновной в административном правонарушении по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности») и оштрафовал на 45 тыс. рублей.

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