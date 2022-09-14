Донецк, 14 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Киевские каратели за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 20 снарядов, сообщили 14 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также отмечается, что в 12.00 киевские каратели выпустили по Гольмовскому семь снарядов калибра 152 мм, в 12.10 — по Каштановому три снаряда калибра 152 м, в 12.15 — по Минеральному три снаряда того же калибра. В 12.30 и 12.33 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка и Докучаевску по три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сентября боевики ВСУ обстреляли три района Донецка.

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