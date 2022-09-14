Самара, , 14:42 — REGNUM Самарская область по результатам 2021 года вошла в число регионов-лидеров по качеству и объему производимого разработчиками программного обеспечения (согласно ежегодному рейтингу ассоциации Руссофт). Об этом во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда — Самара» сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в группу лидеров также вошли Нижегородская, Новосибирская и Воронежская области.

«Столь высокая позиция в рейтинге — это заслуга самарских ИТ-компаний, которые работают как на российский, так и на зарубежный рынок», — приводит пресс-служба областного правительства слова Преснякова.

Он отметил, что особых перемен в ИТ-отрасли региона с началом специальной военной операции на территории б. УССР не произошло, отрасль развивается, кадровых проблем это не спровоцировало.

«Из крупных иностранных ИТ-компаний, которые были представлены в Самарской области, по факту ушла только одна компания. Остальные продолжают свою работу на нашем рынке. Востребованность в качественных ИТ-специалистах по-прежнему остается высокой», — сообщил Пресняков, отметив, что наиболее остро кадровый дефицит испытывает сфера кибербезопасности и защиты информации.

По словам Константина Преснякова, самыми востребованными федеральными мерами поддержки среди сотрудников ИТ-компаний региона являются ИТ-ипотека и отсрочка от армии.

«По итогам весеннего призыва 237 молодых ИТ-специалиста получили отсрочку от армии. Что касается ИТ-ипотеки, то 47 человек уже получили финансирование на общую сумму 269,7 млн рублей. Всего от Самарской области одобрено на получение льготной ИТ-ипотеки около 250 заявок», — сообщил он.