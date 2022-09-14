Воронеж, , 14:30 — REGNUM Объёмы погрузки муки и продуктов перемола в Воронежской области в январе–августе 2022 года выросли в 1,8 раза относительно того же периода 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД 14 сентября.

Мука Александр Погожев © ИА REGNUM

За восемь месяцев текущего года общий объём погрузки муки на станциях на территории Воронежской области составил 30,5 тыс. тонн. Основной объем этой продукции отправлялся со станций Кардаил (18,8 тыс. тонн) и Борисоглебск (8,6 тыс. тонн).

В августе в Воронежской области погружено 3,2 тыс. тонн муки и продуктов перемола.