Исламабад, , 14:30 — REGNUM После того, как три солдата были убиты в результате атак пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Афганистана, пакистанская армия опубликовала заявление без указания на конкретную группировку, в котором говорится, что террористы действуют против Пакистана с афганской территории. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Армия призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить атаки. Ответственность за это нападение взяли на себя пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовав соответствующее заявление.

После провала мирных переговоров между правительством и «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эта группировка возобновила атаки на силы безопасности. Пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали в Афганистан в результате нескольких армейских операций и пользуются поддержкой афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В своём заявлении пакистанская армия указала: «Армия решительно осуждает использование афганской земли террористами против Пакистана и ожидает, что афганское правительство предотвратит эти нападения в будущем».

С аналогичным заявлением выступил и министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари.

Это не первый раз, когда Пакистан призывает афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предотвратить нападения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обычно отказывался комментировать эти запросы.

Пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются союзниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вдохновлённые успехами своих афганских «коллег», хотят установить систему шариата в Пакистане.