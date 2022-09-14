Рязань, , 14:30 — REGNUM Итоговый протокол по результатам выборов губернатора Рязанской области подписан 14 сентября региональной избирательной комиссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подсчёт голосов на выборах Александр Полегенько © ИА REGNUM

Избирком признал выборы состоявшимися. Всего на участки пришли 379 608 человек, явка составила 42,93%.

По результатам обработки всех протоколов, победу на выборах губернатора Рязанской области одержал врио главы региона Павел Малков, набравший 84,55% голосов.

«Всего за время голосования в избирательную комиссию Рязанской области поступило 14 обращений, в которых сообщалось о возможных нарушениях на выборах. В ходе рассмотрения данных обращений нарушений законодательства о выборах и референдумах по результатам их рассмотрения выявлено не было», — отметили в избиркоме.

Напомним, голосование проходило с 9 по 11 сентября. На должность губернатора претендовали пять кандидатов.