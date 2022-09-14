Рязань, 14 сентября 2022, 14:30 — REGNUM Итоговый протокол по результатам выборов губернатора Рязанской области подписан 14 сентября региональной избирательной комиссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Избирком признал выборы состоявшимися. Всего на участки пришли 379 608 человек, явка составила 42,93%.
По результатам обработки всех протоколов, победу на выборах губернатора Рязанской области одержал врио главы региона Павел Малков, набравший 84,55% голосов.
Напомним, голосование проходило с 9 по 11 сентября. На должность губернатора претендовали пять кандидатов.