Рязань, 14 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Итоговый протокол по результатам выборов губернатора Рязанской области подписан 14 сентября региональной избирательной комиссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

Избирком признал выборы состоявшимися. Всего на участки пришли 379 608 человек, явка составила 42,93%.

По результатам обработки всех протоколов, победу на выборах губернатора Рязанской области одержал врио главы региона Павел Малков, набравший 84,55% голосов.

«Всего за время голосования в избирательную комиссию Рязанской области поступило 14 обращений, в которых сообщалось о возможных нарушениях на выборах. В ходе рассмотрения данных обращений нарушений законодательства о выборах и референдумах по результатам их рассмотрения выявлено не было», — отметили в избиркоме.

Напомним, голосование проходило с 9 по 11 сентября. На должность губернатора претендовали пять кандидатов.