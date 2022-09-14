Энергодар, Украина, 14 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Сотрудник Запорожской АЭС, порядка четырёх месяцев добровольно передававший информацию разведке киевских нацистов, был задержан в Энергодаре. Об этом 14 сентября сообщает телеканал RT в своём телеграм-канале.

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Отмечается, что указанный сотрудник передавал ВСУ координаты скоплений российской военной техники, также задержанный использовался Киевом в качестве средства объективного контроля, высылая боевикам координаты попадания их снарядов. При этом он работал бесплатно и даже наводил огонь чуть ли не на собственный дом.

«Меня так заговорили, что я подсознательно, может не понимал. Он потихоньку, по ходу, у меня эту информацию вытянул», — утверждает задержанный сотрудник ЗАЭС, добавляя, что на него так якобы «подействовала пропаганда» и уточняя, что это продолжается в течение трёх-четырёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международные структуры прекрасно осведомлены о том, что происходит с Запорожской АЭС.