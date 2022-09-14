Москва, , 14:26 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на снижение административных барьеров и сокращение сроков проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию отдельных объектов атомной отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Госдума

В документе предлагается исключить из перечня особо опасных и технически сложных объекты, содержащие только радиационные источники, в которых генерируется ионизирующее излучение, на объектах, радиационное воздействие от которых в случае аварии ограничивается помещениями, где осуществляется непосредственное обращение с источниками ионизирующего излучения. Также могут быть исключены радиационные источники, содержащие в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности в соответствии с законодательством РФ об использовании атомной энергии.

Кроме того, предлагается установить, такие же требования, как и для особо опасных и технически сложных объектов с применением риск-ориентированного подхода к членам саморегулируемых организаций, занимающихся подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и сносом указанных объектов.

В комитете Госдумы по энергетике считают, что законопроект поможет снизить административные барьеры и сократить сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию не только отдельных объектов атомной отрасли, но и объектов здравоохранения, объектов энергетического комплекса, производственного, транспортного назначения, в которых используются рентгенодиагностическое оборудование, рентгеновские аппараты, инспекционно-досмотровые комплексы, а также объектов, на которых в производственных и исследовательских целях применяются закрытые радионуклидные источники.