Москва, , 14:33 — REGNUM По меньшей мере 2,7 тыс. человек эвакуированы из сёл, расположенных у границы Армении с Азербайджаном. Об этом заявила 14 сентября омбудсмен Армении Кристина Григорян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за обстрелов со стороны Азербайджана свои дома в Гегаркуникской и Сюникской областях покинули в основном женщины, дети, старики и люди с инвалидностью.

Эвакуированы примерно 2750 человек из населенных пунктов Сотк, Норабак, Кут, Азат, Аирк, Третук, Кутакаван, Чакатен, Шикахох, Срашен, Неркин-Ханд, Агиту и Акнер, указано в заявлении омбудсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, азербайджанские военные, по данным минобороны Армении, продолжают обстрел двух армянских населённых пунктов: города Джермука и села Верин Шоржа.

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