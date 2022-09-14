Баку, 14 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции. Об этом 14 сентября завила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Продолжают обстрел позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском направлениях, используя гаубицы «Д-30», «Д-20» и 82-миллиметровые миномёты», — говорится в сообщении.

В минобороны заявляют, что в ответ поражают огневые пункты армянской армии. Также утверждается, что Азербайджан контролирует обстановку.

Напомним, в Армении опровергают обвинения в обстрелах азербайджанских позиций, заявляя, что отражают атаки на армянскую территорию.