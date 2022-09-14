Астрахань, , 14:23 — REGNUM Сильный ливень обрушился на Астрахань 14 сентября, в результате улицы города в ряде районов буквально ушли под воду. В пресс-службе администрации города сообщили, что коммунальщики уже приступили к откачке воды, не дожидаясь окончания дождя.

Ливень в городе ИА REGNUM

На территории Астрахани работают машины предприятий, подведомственных управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города. Откачка ведётся, прежде всего, на участках, где скопилось больше всего воды, на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта.

В случае необходимости коммунальщики готовы работать и в ночную смену, уточнили в мэрии.

Тем временем дождь уже спровоцировал пробки на дорогах города, и автомобилисты опасаются усугубления ситуации вечером.