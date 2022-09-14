Горно-Алтайск, , 14:22 — REGNUM После периода адаптации Россия возобновит поступательное развитие. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на правительственном совещании на тему «О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас достаточно ресурсов, чтобы после определённого периода адаптации возобновить поступательное развитие», — заявил Мишустин.

«Для этого каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно. Стимулировать деловую активность с одной стороны, и помогать людям, прежде всего, наиболее уязвимым слоям населения, с другой», — указал он.

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