Горно-Алтайск, 14 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. После периода адаптации Россия возобновит поступательное развитие. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на правительственном совещании на тему «О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«У нас достаточно ресурсов, чтобы после определённого периода адаптации возобновить поступательное развитие», — заявил Мишустин.

«Для этого каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно. Стимулировать деловую активность, с одной стороны, и помогать людям, прежде всего наиболее уязвимым слоям населения, с другой», — указал он.