Москва, 14 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Расходы на энергоресурсы наглядно показывают, что Европа послушно сыграла свою роль и помогла Америке обогатиться, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша собирается заморозить цены на электроэнергию на текущем уровне для населения в 2023 году.

«Разрушая все связи с Россией, Европа становится энергетическим заложником США, обогнав Азию по потреблению американской сырой нефти. Кого на практике хочет задушить Вашингтон в своих объятьях антироссийскими санкциями?», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

Депутат напомнил, что ради экономии электроэнергии в Европе уже отказываются от подсветки административных зданий и закрывают заводы.

«На фоне роста антиправительственных митингов, закрытия ряда предприятий и организаций продолжение властями ЕС санкционной политики может стать воплощением самого худшего энергетического кошмара», — заключил Гутенёв.